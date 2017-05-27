А.Венгер получил седьмой Кубок Англии во главе Арсенала
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Лондонские "Арсенал" и "Челси" на стадионе "Уэмбли" сыграли в финальном поединке Кубка Англии, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Повести в счете "канонирам" позволил быстрый гол в исполнении Алексиса Санчеса. На 76 минуте подопечные Арсена Венгера пропустили от Диего Косты, но уже через две минуты вышли вперед. Аарон Рэмзи стал героем встречи, забив победный гол - 2: 1.
Примечательно, что забитый мяч А.Санчеса на 4 минуте стал самым быстрым в финалах Кубка Англии.
Стоит отметить, что "Арсенал" выиграл Кубок Англии в третий раз за четыре года. Кроме того, "канониры" получили этот трофей в 13-е, выйдя на первое место по этому показателю, обогнав "Манчестер Юнайтед" (12).
Заметим, что А.Венгер оказался рекордсменом Кубка Англии - семь побед в турнире.