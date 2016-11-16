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А.Тимощук у топ-12 гравців по кількості зіграних матчів за європейські збірні

А.Тимощук у топ-12 гравців по кількості зіграних матчів за європейські збірні

Київ • УНН

 • 8630 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук Голкіпер у топ-12 гравців по кількості зіграних матчів за європейські збірні. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.

 

А.Тимощук зігравши 144 матчів за збірну Україниувійшов до топ-12 гравців по кількісті матчів за європейські збірні. 

Крім того, Дж.Буффон провів 167-й матч за збірну Італії, вийшовши на поле проти німців в товариській зустрічі в Мілані (0:0). Таким чином, він наздогнав ще одного воротаря - Ікера Касільяса.

Раніше іспанець відібрав європейський рекорд у латвійця Віталія Астаф'єва (166), зігравши за збірну проти Південної Кореї в Зальцбурзі.

Світовий рекорд належить Ахмеду Хассану, який провів 184 матчів за збірну Єгипту.

Мартін Рейм (Естонія) – 156 матчів;

Лотар Маттеус (Німеччина / ФРН) - 150;

Роббі Кін (Ірландія) - 146;

Анатолій Тимощук (Україна) - 144;

Андерс Свенссон (Швеція) - 143;

Томас Равелли (Швеція) - 143;

Ліліан Тюрам (Франція) – 142;

Марко Крістал (Естонія) - 142;

Серхіо Рамос (Іспанія) - 140.

Нагадаємо, А.Тимощук заявив про завершення кар'єри у збірній України.

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