А.Тимощук в топ-12 игроков по количеству сыгранных матчей за европейские сборные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук попал в топ-12 игроков по количеству сыгранных матчей за европейские сборные. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.
А.Тимощук сыграл 144 матча за сборную Украины и вошел в топ-12 игроков по количеству матчей за европейские сборные.
Кроме того, Дж.Буффон провел 167-й матч за сборную Италии, выйдя на поле против немцев в товарищеской встрече в Милане (0:0). Таким образом, он догнал еще одного вратаря - Икера Касильяса.
Ранее испанец отобрал европейский рекорд у латыша Виталия Астафьева (166), сыграв за сборную против Южной Кореи в Зальцбурге.
Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану, который провел 184 матча за сборную Египта.
Мартин Рейм (Эстония) - 156 матчей;
Лотар Маттеус (Германия/ФРГ) - 150;
Робби Кин (Ирландия) - 146;
Анатолий Тимощук (Украина) - 144;
Андерс Свенссон (Швеция) - 143;
Томас Равелли (Швеция) - 143;
Лилиан Тюрам (Франция) - 142;
Марко Кристал (Эстония) - 142;
Серхио Рамос (Испания) - 140.
Напомним, А.Тимощук заявил о завершении карьеры в сборной Украины.