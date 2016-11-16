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А.Шевченко заявив про бажання проведення зимового турніру за участю гравців збірної України

А.Шевченко заявив про бажання проведення зимового турніру за участю гравців збірної України

Київ • УНН

 • 10217 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Не дивлячись на закінчення ігрового сезону, тренерський штаб українців планує для команди тренувальні збори на початку 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

В планах А.Шевченка на самому початку 2017 року проведення короткочасного збору або турніру для збірників.

"Якщо це не вдасться, ми будемо просити клуби відпустити гравців хоча б на один контрольний поєдинок", - додав коуч.
Повідомляється також, що А.Шевченко, в грудні разом з асистентами виразив намір побувати на дербі "Шахтаря" і "Динамо".

Як повідомляв УНН, А.Шевченко озвучив зміни в збірній після приходу на пост головного наставника, виділивши омолодження та побудову гри команди першим номером.

 

Українські Національні Новини

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