А.Шевченко заявил о желании проведения зимнего турнира с участием игроков сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Несмотря на окончание игрового сезона, тренерский штаб украинцев планирует для команды тренировочные сборы в начале 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В планах А.Шевченко в самом начале 2017 года проведения кратковременного сбора или турнира для сборников.
"Если это не удастся, мы будем просить клубы отпустить игроков хотя бы на один контрольный поединок", - добавил коуч.
Сообщается также, что А.Шевченко, в декабре вместе с ассистентами выразил намерение побывать на дерби "Шахтера" и "Динамо".
Как сообщал УНН, А.Шевченко озвучил изменения в сборной после прихода на пост главного наставника, выделив омоложение и построение игры команды первым номером .