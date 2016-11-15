А.Шевченко відвідав футбольний фестиваль у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний тренер Андрій Шевченко та гравці команди – Олександр Кучер, Артем Кравець та Віктор Коваленко - завітали до 152-ї харківської гімназії на дитячі фестивалі "Відкриті уроки футболу" та "Play Away, Play Everywhere", передає УНН з посиланням на ФФУ.
У футбольному святі взяли участь близько 200 харківських дітей.
Тренер та футболісти тривалий час не мали нагоди вибратися з полону бажаючих сфотографуватися та отримати автограф, а «синьо-жовті» просто не могли відмовити дітям у пам’ятних селфі.
Натомість, представники збірної України приїхали у гості до маленьких прихильників не з порожніми руками - усі учасники фестивалів отримали у подарунок футбольне екіпірування та м’ячі. Але, безумовно, головною радістю майбутніх зірочок все-таки стала можливість стояти поряд із Шевченком та гравцями «синьо-жовтих», які є живими легендами в очах багатьох юних спортсменів.
Крім того, А.Шевченко запросив учасників заходу на матч проти Сербії.
"Це важливий момент для Харкова. Для нас дуже приємно, що збірна України має можливість зіграти на прекрасному стадіоні "Металіст" за підтримки харківських уболівальників. Дуже добре, що регіони мають можливість приймати матчі такого калібру. Запрошуємо всіх на футбол, приходьте і підтримайте команду", - сказав А.Шевченко.
Нагадаємо, гравці збірної України з футболу та А.Шевченко побували у військовому госпіталі Харкова.