А.Шевченко посетил футбольный фестиваль в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный тренер Андрей Шевченко и игроки команды - Александр Кучер, Артем Кравец и Виктор Коваленко - посетили в 152-й харьковской гимназии детские фестивали "Открытые уроки футбола" и "Play Away, Play Everywhere", передает УНН со ссылкой на ФФУ.
В футбольном празднике приняли участие около 200 харьковских детей.
Тренер и футболисты длительное время не имели возможности выбраться из плена желающих сфотографироваться и получить автограф, а «сине-желтые» просто не могли отказать детям в памятных Селфи.
В свою очередь, представители сборной Украины приехали в гости к маленьким почитателям не с пустыми руками - все участники фестивалей получили в подарок футбольную экипировку и мячи. Но, безусловно, главной радостью будущих звезд все-таки стала возможность стоять рядом с Шевченко и игроками «сине-желтых», которые являются живыми легендами в глазах многих юных спортсменов.
Кроме того, А.Шевченко пригласил участников мероприятия на матч против Сербии.
"Это важный момент для Харькова. Для нас очень приятно, что сборная Украины имеет возможность сыграть на прекрасном стадионе" Металлист "при поддержке харьковских болельщиков. Очень хорошо, что регионы имеют возможность принимать матчи такого калибра. Приглашаем всех на футбол, приходите и поддержите команду ", - сказал А.Шевченко.
Напомним, игроки сборной Украины по футболу и А.Шевченко побывали в военном госпитале Харькова .