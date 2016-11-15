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15 марта, 19:03 • 109208 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149734 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127154 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120430 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106927 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102473 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97096 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
А.Шевченко посетил футбольный фестиваль в Харькове

А.Шевченко посетил футбольный фестиваль в Харькове

Киев • УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный тренер Андрей Шевченко и игроки команды - Александр Кучер, Артем Кравец и Виктор Коваленко - посетили в 152-й харьковской гимназии   детские фестивали "Открытые уроки футбола" и "Play Away, Play Everywhere", передает УНН со ссылкой на ФФУ.

В футбольном празднике приняли участие около 200 харьковских детей.

Тренер и футболисты длительное время не имели возможности выбраться из плена желающих сфотографироваться и получить автограф, а «сине-желтые» просто не могли отказать детям в памятных Селфи.

В свою очередь, представители сборной Украины приехали в гости к маленьким почитателям не с пустыми руками - все участники фестивалей получили в подарок футбольную экипировку и мячи. Но, безусловно, главной радостью будущих звезд все-таки стала возможность стоять рядом с Шевченко и игроками «сине-желтых», которые являются живыми легендами в глазах многих юных спортсменов.

Кроме того, А.Шевченко пригласил участников мероприятия на матч против Сербии.

"Это важный момент для Харькова. Для нас очень приятно, что сборная Украины имеет возможность сыграть на прекрасном стадионе" Металлист "при поддержке харьковских болельщиков. Очень хорошо, что регионы имеют возможность принимать матчи такого калибра. Приглашаем всех на футбол, приходите и поддержите команду ", - сказал А.Шевченко.

Напомним, игроки сборной Украины по футболу и А.Шевченко побывали в военном госпитале Харькова .

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