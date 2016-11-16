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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Шевченко: принципи, які ми прищеплюємо команді, не були порушені

А.Шевченко: принципи, які ми прищеплюємо команді, не були порушені

Київ • УНН

 • 8522 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у товариському матчі із командою Сербії (2:0) у Харкові, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

"Хороший вийшов день, ми сьогодні виграли у сильного суперника. Я дав можливість зіграти всім, у кого не було такої можливості в попередньому поєдинку з Фінляндією. Ми побачили практично всіх хлопців в дії. А найголовніше те, що принципи, які ми прищеплюємо команді, не були порушені. Видно, що футболісти, які сьогодні вийшли на поле, їх розуміють", - наголосив наставник.

За словами А.Шевченка, товариська гра із Сербією була необхідна тренерському штабу для того, щоб розуміти, на кого з виконавців слід розраховувати в офіційних матчах вже наступного року.

Як повідомляв УНН, А.Шевченко разом із деякими гравцями збірної відвідав футбольний фестиваль у Харкові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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