А.Шевченко: принципы, которые мы прививаем команде, не были нарушены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу "сине-желтых" в товарищеском матче с командой Сербии (2:0) в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
"Хороший получился день, мы сегодня выиграли у сильного соперника. Я дал возможность сыграть всем, у кого не было такой возможности в предыдущем поединке с Финляндией. Мы увидели практически всех ребят в действии. А самое главное, что принципы, которые мы прививаем команде, не были нарушены. Видно, что футболисты, которые сегодня вышли на поле, их понимают", - подчеркнул наставник.
По словам А.Шевченко, товарищеская игра с Сербией была необходима тренерскому штабу для того, чтобы понимать, на кого из исполнителей следует рассчитывать в официальных матчах уже в следующем году.
Как сообщал УНН, А.Шевченко с некоторыми игроками сборной посетил футбольный фестиваль в Харькове.