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15 марта, 19:03 • 109205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127150 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120427 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102471 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97090 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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А.Шевченко: принципы, которые мы прививаем команде, не были нарушены

А.Шевченко: принципы, которые мы прививаем команде, не были нарушены

Киев • УНН

 • 8522 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу "сине-желтых" в товарищеском матче с командой Сербии (2:0) в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

"Хороший получился день, мы сегодня выиграли у сильного соперника. Я дал возможность сыграть всем, у кого не было такой возможности в предыдущем поединке с Финляндией. Мы увидели практически всех ребят в действии. А самое главное, что принципы, которые мы прививаем команде, не были нарушены. Видно, что футболисты, которые сегодня вышли на поле, их понимают", - подчеркнул наставник.

По словам А.Шевченко, товарищеская игра с Сербией была необходима тренерскому штабу для того, чтобы понимать, на кого из исполнителей следует рассчитывать в официальных матчах уже в следующем году.

Как сообщал УНН, А.Шевченко с некоторыми игроками сборной посетил футбольный фестиваль в Харькове.

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