А.Пустовий у складі "Обрадойро" переміг чинного чемпіона Іспанії "Реал"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий провів результативний матч 25 туру чемпіонату Іспанії, в якому його “Обрадойро” сенсаційно переміг чинного чемпіона країни мадридський “Реал” 90:83, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Українець вийшов у старті і відіграв 27 хвилин, за які встиг набрати 14 очок (7/8 двоочкових), зробити 4 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот, закінчивши матч з рейтингом ефективності 14 балів.
Зауважимо, що завдяки цій перемозі “Обрадойро” піднявся з передостанньої сходинки турнірної таблиці Ліги ACB, розташувавшись на 15 місці з 7 перемогами в 23 матчах.
Додамо, що команда іншого центрового збірної України В’ячеслава Кравцова — “Валенсія”, обіграла “Тенеріфе” 65:62 і займає друге місце в турнірній таблиці. Сам українець через отриману раніше травму вибув з гри на тривалий час.