А.Пустовий в составе "Обрадойро" победил действующего чемпиона Испании "Реал"

Украинец вышел в старте и отыграл 27 минут, за которые успел набрать 14 очков (7/8 двухочковых), сделать 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот, закончив матч с рейтингом эффективности 14 баллов.

Заметим, что благодаря этой победе "Обрадойро" поднялся с предпоследней строчки турнирной таблицы Лиги ACB, расположившись на 15 месте с 7 победами в 23 матчах.

Добавим, что команда другого центрового сборной Украины Вячеслава Кравцова - "Валенсия", обыграла "Тенерифе" 65:62 и занимает второе место в турнирной таблице. Сам украинец из-за полученной ранее травмы выбыл из строя на длительное время.