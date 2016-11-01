А.Парубій закликав депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті" та самодискредитації парламенту. Про це він заявивпід час засідання парламенту, передає УНН.
"Ми повинні, на мою думку, припинити ці п'ятихвилинки ненависті, які відбуваються в нас. Припинити самодискредитацію українського парламенту. Я хочу вам нагадати, це той парламент, який прийняв усі антикорупційні закони, створив Антикорупційну прокуратуру, Антикорупційне бюро, прийняв закон про електронні декларації", - зазначив А.Парубій, додавши, що ці закони не пройшли без підтримки депутатів різних фракцій.