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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23743 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48739 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68911 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 139175 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202195 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191422 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211946 перегляди

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Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197013 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152452 перегляди

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А.Парубій закликав депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті"

А.Парубій закликав депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті"

Київ • УНН

 • 9148 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті" та самодискредитації парламенту. Про це він заявивпід час засідання парламенту, передає УНН.

"Ми повинні, на мою думку, припинити ці п'ятихвилинки ненависті, які відбуваються в нас. Припинити самодискредитацію українського парламенту. Я хочу вам нагадати, це той парламент, який прийняв усі антикорупційні закони, створив Антикорупційну прокуратуру, Антикорупційне бюро, прийняв закон про електронні декларації", - зазначив А.Парубій, додавши, що ці закони не пройшли без підтримки депутатів різних фракцій.

Українські Національні Новини

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