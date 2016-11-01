А.Парубій закликав депутатів припинити "п'ятихвилинки ненависті"

"Ми повинні, на мою думку, припинити ці п'ятихвилинки ненависті, які відбуваються в нас. Припинити самодискредитацію українського парламенту. Я хочу вам нагадати, це той парламент, який прийняв усі антикорупційні закони, створив Антикорупційну прокуратуру, Антикорупційне бюро, прийняв закон про електронні декларації", - зазначив А.Парубій, додавши, що ці закони не пройшли без підтримки депутатів різних фракцій.