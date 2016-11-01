А.Парубий призвал депутатов прекратить "пятиминутки ненависти"

"Мы должны, по моему мнению, прекратить эти пятиминутки ненависти, которые происходят у нас. Прекратить самодискредитацию украинского парламента. Я хочу вам напомнить, это тот парламент, который принял все антикоррупционные законы, создал Антикоррупционную прокуратуру, Антикоррупционное бюро, принял закон о электронных декларациях", - отметил А.Парубий.