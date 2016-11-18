А.Парубій відкрив засідання парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 302 народних депутати.
На засіданні присутні урядовці на чолі з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.
Також серед іншого парламентарі мають намір, зокрема, розглянути законопроекти щодо надання притулку бездомним особам та забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.