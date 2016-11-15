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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 16968 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 33321 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63058 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 134346 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 197823 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 189973 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 210947 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196728 перегляди

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2 квітня, 06:08 • 152070 перегляди

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А.Парубій відкрив ранкове засідання ВР

А.Парубій відкрив ранкове засідання ВР

Київ • УНН

 • 4664 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвалися 343 народних депутати.

Верховна Рада у вівторок планує достроково припинити повноваження народного депутата Олексія Савченко, який переміг у конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА та розглянути звернення Верховної Ради України до парламентів та органів виконавчої влади держав-членів Європейського Союзу стосовно посилення співпраці у галузі енергетичної безпеки та потенційних ризиків реалізації проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроекти, які стосуються питання фінансів і банківської діяльності та проблем правоохоронної діяльності, зокрема визначитися щодо нових правил зарахування строку попереднього ув'язнення (зміни до "закону Савченко").

Українські Національні Новини

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