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15 марта, 19:03 • 109158 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149615 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127115 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120397 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102464 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97069 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127105 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128747 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127452 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Парубий открыл утреннее заседание ВР

А.Парубий открыл утреннее заседание ВР

Киев • УНН

 • 4656 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 343 народных депутата.

Верховная Рада во вторник планирует досрочно прекратить полномочия народного депутата Алексея Савченко, который победил в конкурсе на должность главы Николаевской ОГА и рассмотреть обращение Верховной Рады Украины к парламентам и органам исполнительной власти государств-членов Европейского Союза по усилению сотрудничества в области энергетической безопасности и потенциальных рисков реализации проектов по строительству транзитных газопроводов в обход Украины.

Также, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроекты, которые касаются вопроса финансов и банковской деятельности и проблем правоохранительной деятельности, в том числе определиться относительно новых правил зачисления срока предварительного заключения (изменения в "закон Савченко").

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