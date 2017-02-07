А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжуючи розгляд питань відповідно до порядку денного.
Нагадаємо, Верховна Рада відправила на доопрацювання в комітет законопроект стосовно оцінки впливу на довкілля.
Раніше Президент ветував закон про оцінку впливу на довкілля.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля 4 жовтня.