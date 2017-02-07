А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва

Депутаты продолжат рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.

Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект об оценке воздействия на окружающую среду.

Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.