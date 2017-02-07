А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.
Напомним, Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект об оценке воздействия на окружающую среду.
Ранее Президент ветировал закон об оценке воздействия на окружающую среду.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект об оценке воздействия на окружающую среду 4 октября.