А.Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні до 13.05, передає кореспондент УНН.
Перед перервою депутати ухвалили зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект 4496 про усунення адміністративних бар’єрів при експорті послуг для сприяння розвитку ІТ та інших креативних експортно-імпортних опреацій.