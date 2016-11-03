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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23723 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48680 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68892 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 139157 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 202183 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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2 квітня, 09:04 • 191418 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211944 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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2 квітня, 07:07 • 197012 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152449 перегляди

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А.Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні

А.Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні

Київ • УНН

 • 8714 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні до 13.05, передає кореспондент УНН.

Перед перервою депутати ухвалили зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект 4496 про усунення адміністративних бар’єрів при експорті послуг для сприяння розвитку ІТ та інших креативних експортно-імпортних опреацій.

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