А.Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании до 13:05, передает корреспондент УНН.
Перед перерывом депутаты приняли изменения в Закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно либерализации системы государственного надзора.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 4496 об устранении административных барьеров при экспорте услуг для содействия развитию IТ и других креативных экспортно-импортных опреаций.