А.Аваков представив т.в.о. голови Нацполіції В.Трояна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Національної поліції України тимчасово виконуючого обов'язки голови Нацполіції Вадима Трояна. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Відповідний наказ глава МВС України підписав сьогодні, 16 листопада”, — сказано у повідомленні.
В.Троян зазначив, що зараз взаємодія між органами і підрозділами МВС і Національної поліції перебуває на задовільному рівні, відтак проблем у роботі не повинно виникати.
“Завдання перед поліцією залишаються такі ж, як і були. Це продовження реформи, повний набір кадрового складу, а також завдання, яке поставив нам Кабінет Міністрів України: розкриття, розкриття і ще раз розкриття злочинів”, — підкреслив В.Троян.