А.Аваков представил и.о. председателя Нацполиции В.Трояна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу Национальной полиции Украины временно исполняющего обязанности председателя Нацполиции Вадима Трояна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Соответствующий приказ глава МВД Украины подписал сегодня, 16 ноября", - сказано в сообщении.
В.Троян отметил, что сейчас взаимодействие между органами и подразделениями МВД и Национальной полиции находится на удовлетворительном уровне, поэтому проблем в работе не должно возникать.
"Задача перед полицией остаются такие же, как и были. Это продолжение реформы, полный набор кадрового состава, а также задача, которую поставил нам Кабинет Министров Украины: раскрытие, раскрытие и еще раз раскрытие преступлений ", - подчеркнул В.Троян.