80 тисяч гривень за піший маршрут: дрон ДПСУ зафільмував порушників кордону, під час їхньої спроби нелегально потрапити до Молдови
Київ • УНН
Шестеро людей, які заплатили по 80 000 гривень в інтернеті за піший маршрут з України до Молдови, були затримані прикордонниками за спробу незаконного перетину кордону з Молдовою.
Шість відчайдух купили через інтернет піший маршрут з України до Молдови. Втім дійти кінцевого пункту призначення їм завадили прикордонники. Про черговий випадок на кордоні пише УНН із посиланням на Деержавну прикордонну службу.
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Зазначається що прикордонники спостережного пункту помітили рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. Охоронці кордону затримали нелегальних "мандрівників" на околиці села Кармалюківка Подільського району.
За даним Держприкордонслужби за цей "маршрут" з інтернету чоловіки заплатили по 80 тис. грн кожен.
На порушників склали адмінпротоколи. Їхні справи про порушення кордону вже скерували до суду.