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80 тисяч гривень за піший маршрут: дрон ДПСУ зафільмував порушників кордону, під час їхньої спроби нелегально потрапити до Молдови

80 тисяч гривень за піший маршрут: дрон ДПСУ зафільмував порушників кордону, під час їхньої спроби нелегально потрапити до Молдови

Київ • УНН

 • 37701 перегляди

Шестеро людей, які заплатили по 80 000 гривень в інтернеті за піший маршрут з України до Молдови, були затримані прикордонниками за спробу незаконного перетину кордону з Молдовою.

Шість відчайдух купили через інтернет піший маршрут з України до Молдови. Втім дійти кінцевого пункту призначення їм завадили прикордонники. Про черговий випадок на кордоні пише УНН із посиланням на Деержавну прикордонну службу.

Деталі

Зазначається що прикордонники спостережного пункту помітили рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. Охоронці кордону затримали нелегальних "мандрівників" на околиці села Кармалюківка Подільського району.

За даним Держприкордонслужби за цей "маршрут" з інтернету чоловіки заплатили по 80 тис. грн кожен.

На порушників склали адмінпротоколи. Їхні справи про порушення кордону вже скерували до суду.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НПМультимедіа
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