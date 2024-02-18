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80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 16:26  •  11262 просмотра

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Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

Шесть смельчаков купили через интернет пеший маршрут из Украины в Молдову. Впрочем дойти конечного пункта назначения им помешали пограничники. Об очередном случае на границе пишет УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Детали

Отмечается, что пограничники наблюдательного пункта заметили движение неизвестных в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. Пограничники задержали нелегальных "путешественников" на окраине села Кармалюковка Подольского района.

По данным Госпогранслужбы за этот "маршрут" из интернета мужчины заплатили по 80 тыс. грн каждый.

На нарушителей составили админпротоколы. Их дела о нарушении границы уже направили в суд.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧПМультимедиа
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
80 тисяч гривень за піший маршрут: дрон ДПСУ зафільмував порушників кордону, під час їхньої спроби нелегально потрапити до Молдови
80 thousand hryvnias for a hiking route: SBGS drone captures border violators trying to illegally enter Moldova
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80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

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