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8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, Всесвітній день жінок-пивоварів

Київ • УНН

 • 27649 перегляди

Сьогодні, восьмого березня, відзначається День боротьби за права жінок (Міжнародний жіночий день). Подія, довкола якої останніми роками в Україні точаться численні суперечки, чи варто її, взагалі, відзначати.

8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, Всесвітній день жінок-пивоварів

Сьогодні, восьмого березня, відзначається День боротьби за права жінок (Міжнародний жіночий день). Подія, довкола якої останніми роками в Україні точаться численні суперечки, чи варто її, взагалі, відзначати, пише УНН.

Саме 8 березня 1857 року у Нью-Йорку відбулася перша демонстрація працівниць фабрик, які вимагали гідної заробітної плати та зменшення робочого дня з 16 до 10 годин.

На мітингу також піднімалося питання про можливість для жінок здобувати освіту та голосувати.

За однією з версій, саме з нагоди цієї події була встановлена дата святкування Міжнародного дня боротьби за права жінок, ініціаторками запровадження якого на початку ХХ століття виступили німецькі громадсько-політичні діячки Клара Цеткін та Роза Люксембург.

З 1975 року Міжнародний день боротьби за права жінок був визнаний на рівні Організації Об’єднаних Націй.

У багатьох країнах світу сьогоднішня подія відзначається саме в контексті боротьби за права жінок, та, у більшості випадків, не включена до національних календарів свят. В радянському союзі 8 березня у другій половині ХХ століття набуло зовсім іншого змісту і стало суто Жіночим днем, коли чоловіки дарували своїм дружинам, мамам, донькам, колегам по роботі тощо квіти, різноманітні подарунки, організовували для них  різноманітні святкові дійства.

Саме через це в українському суспільстві вже не один рік точиться дискусія, чи варто відзначати сьогоднішню подію саме в такому контексті, чи все ж таки варто виключити її з національного календаря свят, натомість запровадити День української жінки.

Ще сьогодні можна долучитися до святкування Всесвітнього дня жінок-пивоварів. Вперше подію відзначили у 2014 році. До неї вже тоді долучилися близько 300 пивоварень з більш ніж 30-ти країн світу.

Мета події - сприяти різноманітності та інклюзивності в пивоварній галузі. Історично склалося так, що пивоваріння було галуззю, в якій домінували чоловіки, і жінки стикалися з багатьма перешкодами, намагаючись зробити кар’єру в пивоварінні.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Феофілакта Сповідника, який жив у Константинополі у VІІІ столітті.

Проповідник і богослов Феофілакт був рішучим противником іконоборців. Виступав проти них з викривальними промовами і навіть критикував правителів, які їх підтримували.

За це Феофілакта закрили у віддаленій фортеці, де він після 30-ти років заслання помер.

Іменини восьмого березня святкують Афанасій, Володимир.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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