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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 04:09  •  13106 просмотра

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Сегодня, восьмого марта, отмечается День борьбы за права женщин (Международный женский день). Событие, вокруг которого в последние годы в Украине идут многочисленные споры, стоит ли его вообще отмечать.

Сегодня, восьмого марта, отмечается День борьбы за права женщин (Международный женский день). Событие, вокруг которого в последние годы в Украине ведутся многочисленные споры, стоит ли его вообще отмечать, пишет УНН.

Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке состоялась первая демонстрация работниц фабрик, которые требовали достойной заработной платы и уменьшения рабочего дня с 16 до 10 часов.

На митинге также поднимался вопрос о возможности для женщин получать образование и голосовать.

По одной из версий, именно по случаю этого события была установлена дата празднования Международного дня борьбы за права женщин, инициаторами введения которого в начале ХХ века выступили немецкие общественно-политические деятели Клара Цеткин и Роза Люксембург.

С 1975 года Международный день борьбы за права женщин был признан на уровне Организации Объединенных Наций.

Во многих странах мира сегодняшнее событие отмечается именно в контексте борьбы за права женщин, и, в большинстве случаев, не включено в национальные календари праздников. В советском союзе 8 марта во второй половине ХХ века приобрело совсем другой смысл и стало сугубо Женским днем, когда мужчины дарили своим женам, мамам, дочерям, коллегам по работе и т.д. цветы, различные подарки, организовывали для них  различные праздничные действа.

Именно поэтому в украинском обществе уже не один год идет дискуссия, стоит ли отмечать сегодняшнее событие именно в таком контексте, или все же стоит исключить его из национального календаря праздников, зато ввести День украинской женщины.

Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня женщин-пивоваров. Впервые событие отметили в 2014 году. К нему уже тогда присоединились около 300 пивоварен из более чем 30-ти стран мира.

Цель события - способствовать разнообразию и инклюзивности в пивоваренной отрасли. Исторически сложилось так, что пивоварение было отраслью, в которой доминировали мужчины, и женщины сталкивались со многими препятствиями, пытаясь сделать карьеру в пивоварении.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Феофилакта Исповедника, который жил в Константинополе в ѴІІІ веке.

Проповедник и богослов Феофилакт был решительным противником иконоборцев. Выступал против них с обличительными речами и даже критиковал правителей, которые их поддерживали.

За это Феофилакта закрыли в отдаленной крепости, где он после 30-ти лет ссылки умер.

Именины восьмого марта празднуют Афанасий, Владимир.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
nyu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраина
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