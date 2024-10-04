70,1% українців підтримують заборону діяльності УПЦ (МП) та інших керованих державою-агресором церков - опитування
Київ • УНН
Згідно з опитуванням, 70,1% українців підтримують заборону діяльності УПЦ (МП) та інших церков, керованих державою-агресором. 15,1% опитаних не підтримують цей закон.
70,1% українців цілком або скоріше підтримують закон, що забороняє на всій території України діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) та інших церков, керованих державою-агресором, 15,1% опитаних скоріше або зовсім не підтримують цей закон. Про це йдеться в результатах опитування щодо громадсько-політичної ситуації в Україні, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук спільно з Асоціацією політичних психологів України у вересні, пише УНН.
Деталі
Згадане рішення цілком підтримують 43,9% респондентів, скоріше підтримують 26,2%, скоріше не підтримують 9%, зовсім не підтримують 6,1%. Важко відповісти було 7% опитаних, відповіли, що їм це байдуже - 7,7%.
У вересні 2023 році розподіл відповідей на запитання, чи підтримують ініціативу законодавчо обмежити на всій території України діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) та інших церков, керованих державою-агресором був таким: 63,1% цілком або скоріше підтримували, 17,6% - цілком чи скоріше не підтримували.
Довідково
Масове опитування громадян проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 17–28 вересня 2024 року за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Опитування проводилося методом інтерв’ю. Опитано 1157 респондентів у всіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій. Похибка вибірки становить 3,2%.