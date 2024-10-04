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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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70,1% украинцев поддерживают запрет деятельности УПЦ (МП) и других управляемых государством-агрессором церквей - опрос

70,1% украинцев поддерживают запрет деятельности УПЦ (МП) и других управляемых государством-агрессором церквей - опрос

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:31  •  2943 просмотра

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Согласно опросу, 70,1% украинцев поддерживают запрет деятельности УПЦ (МП) и других церквей, управляемых государством-агрессором. 15,1% опрошенных не поддерживают этот закон.

70,1% украинцев полностью или скорее поддерживают закон, запрещающий на всей территории Украины деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) и других церквей, управляемых государством-агрессором, 15,1% опрошенных скорее или совсем не поддерживают этот закон. Об этом говорится в результатах опроса по общественно-политической ситуации в Украине, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук совместно с Ассоциацией политических психологов Украины в сентябре, пишет УНН.

Детали

Упомянутое решение полностью поддерживают 43,9% респондентов, скорее поддерживают 26,2%, скорее не поддерживают 9%, совсем не поддерживают 6,1%. Затруднились ответить 7% опрошенных, ответили, что им это безразлично - 7,7%.

В сентябре 2023 года распределение ответов на вопрос, поддерживают ли инициативу законодательно ограничить на всей территории Украины деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) и других церквей, управляемых государством-агрессором, было следующим: 63,1% полностью или скорее поддерживали, 17,6% - полностью или скорее не поддерживали.

Справочно

Массовый опрос граждан проведен Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 17-28 сентября 2024 года по выборке, представляющей взрослое население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился методом интервью. Опрошено 1157 респондентов во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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