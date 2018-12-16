62% американців вважають, що Трамп не до кінця чесний по відношенню до втручання РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Згідно з підсумками опитування, близько 62% респондентів вважають, що Трамп не до кінця чесний з американським народом в тому, що стосується його ймовірної “змови” з представниками РФ, повідомляє УНН з посиланням на дані опитування, які опублікував ряд ЗМІ, зокрема телеканал NBC.
Опитування було проведено з 9 до 12 грудня серед близько 900 американців, у тому числі зареєстрованих виборців, телефоном та електронною поштою. Середня похибка результатів дослідження становить близько трьох процентних пунктів.
Як випливає з опублікованих результатів, рейтинг популярності президента США Дональда Трампа серед американців знизився після проміжних виборів до Конгресу, за підсумками яких демократи отримали контроль над Палатою представників. Його діяльність схвалюють 43% опитаних, 54% — ставляться до неї негативно. Для порівняння, за підсумками аналогічного опитування, проведеного незадовго до проміжних виборів, дані показники становили відповідно 46% і 52%. При цьому на питання, проголосували б вони за другий термін для Трампа в ході виборів 2020 року, лише 38% респондентів відповіли ствердно, 52% сказали, що не підтримуватимуть нинішнього президента.
Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про підготовку Білого дому до припинення роботи уряду.