62% американцев считают, что Трамп не до конца честен по отношению к вмешательству РФ

Опрос был проведен с 9 по 12 декабря среди около 900 американцев, в том числе зарегистрированных избирателей, телефону и электронной почте. Средняя погрешность результатов исследования составляет около трех процентных пунктов.

Как следует из опубликованных результатов, рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился после промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей. Его деятельность одобряют 43% опрошенных, 54% — относятся к ней негативно. Для сравнения, по итогам аналогичного опроса, проведенного незадолго до промежуточных выборов, данные показатели составляли соответственно 46% и 52%. При этом на вопрос, проголосовали бы они за второй срок для Трампа в ходе выборов 2020 года, лишь 38% респондентов ответили утвердительно, 52% сказали, что не будут поддерживать нынешнего президента.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства.