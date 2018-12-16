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62% американцев считают, что Трамп не до конца честен по отношению к вмешательству РФ

Киев • УНН

 • 7878 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Согласно итогам опроса, около 62% респондентов считают, что Трамп не до конца честен с американским народом в том, что касается его возможного “заговора” с представителями РФ, сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, которые опубликовал ряд СМИ, в частности телеканал NBC .

62% американцев считают, что Трамп не до конца честен по отношению к вмешательству РФ

Опрос был проведен с 9 по 12 декабря среди около 900 американцев, в том числе зарегистрированных избирателей, телефону и электронной почте. Средняя погрешность результатов исследования составляет около трех процентных пунктов.

Как следует из опубликованных результатов, рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился после промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей. Его деятельность одобряют 43% опрошенных, 54% — относятся к ней негативно. Для сравнения, по итогам аналогичного опроса, проведенного незадолго до промежуточных выборов, данные показатели составляли соответственно 46% и 52%. При этом на вопрос, проголосовали бы они за второй срок для Трампа в ходе выборов 2020 года, лишь 38% респондентов ответили утвердительно, 52% сказали, что не будут поддерживать нынешнего президента.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства.

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