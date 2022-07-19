6% маріупольців виїхали до росії, більшість з них депортовані - мер

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«Лише 6% маріупольців виїхали до росії. Але ми маємо розуміти, що це також і депортація, в більшу чергу це депортовані люди. І вони сьогодні шукають змогу, як повернутися в бік України, таких випадків дуже багато. Спочатку виїжджають до Прибалтики чи Грузії, а потім рухаються в бік України», – повідомив Бойченко.

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Він додав, що близько 40 тисяч маріупольців виїхали за кордон, переважна більшість зараз у Польщі. В окупованому місті залишається близько 120 тисяч жителів, 70% з них - літні люди, які не мають змоги виїжджати в бік підконтрольної уряду України території.

За попередніми, обережними підрахунками, росіяни вбили близько 22 тисяч маріупольців. За словами мера, цифра значно більша, адже 22 тисячі – це лише ті випадки, які владі вдалося встановити.

Нагадаємо

Маріуполь щодня залишає від 50 до 100 містян, які їдуть у Запоріжжя.