6% мариупольцев выехали в россию, большинство из них депортированы - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Большинство уехавших в россию мариупольцев - это депортированные люди, которые сейчас ищут возможность вернуться. Об этом на брифинге сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает корреспондент УНН.
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«Лишь 6% мариупольцев уехали в россию. Но мы должны понимать, что это также депортация, в большую очередь это депортированные люди. И они сегодня ищут возможность, как вернуться в сторону Украины, таких случаев очень много. Сначала выезжают в Прибалтику или Грузию, а затем двигаются в сторону Украины», – сообщил Бойченко.
Детали
Он добавил, что около 40 тысяч мариупольцев уехали за границу, подавляющее большинство сейчас в Польше. В оккупированном городе остается около 120 тысяч жителей, 70% из них - пожилые люди, не имеющие возможности выезжать в сторону подконтрольной правительству Украины территории.
По предварительным, осторожным подсчетам, россияне убили около 22 тысяч мариупольцев. По словам мэра, цифра значительно больше, ведь 22 тысячи – это лишь те случаи, которые власти удалось установить.
Напомним
Мариуполь ежедневно покидает от 50 до 100 горожан, которые едут в Запорожье.