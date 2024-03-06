6 березня: День боротьби з поганим обслуговуванням, День без домашніх завдань

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7452 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68180 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154035 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150475 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124831 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133616 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85489 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93304 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98907 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89734 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19336 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25328 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13965 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6666 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8768 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150475 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223113 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372764 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308790 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416918 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2198 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13971 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31569 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28380 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124831 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

6 березня: День боротьби з поганим обслуговуванням, День без домашніх завдань

Київ • УНН

 • 26212 перегляди

Сьогодні в усьому світі відбуваються різноманітні заходи, присвячені боротьбі з неякісним обслуговуванням клієнтів та заохоченню до його покращення.

6 березня: День боротьби з поганим обслуговуванням, День без домашніх завдань

Сьогодні, у першу середу березня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня боротьби з поганим обслуговуванням, пише УНН.

Погане обслуговування клієнтів може проявлятися в різних формах: від грубої поведінки і тривалого очікування до нездатності представників та керівництва визнати проблеми клієнтів.

Погане обслуговування у будь-якій сфері призводить до відтоку клієнтів, значних репутаційних та фінансових втрат.

Сьогоднішня подія присвячена не лише визнанню проблеми, але й заохоченню бізнесу до активних кроків на шляху до покращення. Це заклик до дії для представників сфери обслуговування, менеджерів і компаній, щоб вони замислилися над якістю своїх послуг і внесли необхідні корективи.

Для школярів 6 березня – це День без домашніх завдань.

Численні наукові дослідження показали, що дітям обов’язково треба робити перерви під час виконання домашніх завдань.

Сьогоднішня подія заохочує школи та батьків дозволити учням на один день звільнитися від виконання домашніх завдань. А замість цього надати школярам можливість зайнятися хобі, провести час із сім’єю та друзями без тиску дедлайнів виконання домашніх завдань. Ця перерва корисна не лише для психічного здоров’я учнів, але й для їхнього загального розвитку.

Також сьогодні з 1997 року можна долучитися до Дня дослідження значення вашого ім’я.

Кожне ім’я, від найпоширенішого до найрідкіснішого, має своє значення. Імена глибоко вкорінені в кожній культурі світу, а церемонії наречення є невід’ємною частиною багатьох традицій.

Імена часто обирають наші батьки, відображаючи їхні надії, прагнення або вплив на момент нашого народження. Згідно деяких досліджень, наші імена можуть впливати на різні аспекти нашого життя, включаючи професійний вибір, особистісні риси та наукові інтереси.

Також 6 березня відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з глаукомою та Всесвітнього дня боротьби з лімфедемою.

Глаукома – це група з більш ніж 60 патологій, які можуть призвести до повної втрати людиною зору.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, на даний час на Землі нараховується більше п’яти мільйонів людей, які втратили зір саме через глаукому. Це майже 14% від усіх випадків сліпоти в світі.

Лімфедема - це хронічний стан, який виникає, коли лімфатична система пошкоджена або заблокована, що призводить до набряків у різних частинах тіла. Лімфатична система відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи організму, відводячи рідину та продукти життєдіяльності з тканин, але коли ця система порушується, це може призвести до ряду симптомів, таких як дискомфорт, біль і труднощі під час руху.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Костянтина та 42 мучеників з Аммореї, які жили у ІХ столітті.

Під час облоги міста Галатія сарацинами священник Косиянтин вступив до війська. Коли сарацини увірвалася до міста, то взяли в полон Костянтина і 42 воїнів. Їх відвезли до Сирії де довгих сім років тортурами змушували зректися Господа.

Однак Костянтин та воїни мужньо трималися, і їх стратили.

Іменини шостого березня святкують Костянтин, Максим, Федір, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
Всесвітня організація охорони здоров'я
Сирія
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85