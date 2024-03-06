6 березня: День боротьби з поганим обслуговуванням, День без домашніх завдань

Сьогодні, у першу середу березня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня боротьби з поганим обслуговуванням, пише УНН.

Погане обслуговування клієнтів може проявлятися в різних формах: від грубої поведінки і тривалого очікування до нездатності представників та керівництва визнати проблеми клієнтів.

Погане обслуговування у будь-якій сфері призводить до відтоку клієнтів, значних репутаційних та фінансових втрат.

Сьогоднішня подія присвячена не лише визнанню проблеми, але й заохоченню бізнесу до активних кроків на шляху до покращення. Це заклик до дії для представників сфери обслуговування, менеджерів і компаній, щоб вони замислилися над якістю своїх послуг і внесли необхідні корективи.

Для школярів 6 березня – це День без домашніх завдань.

Численні наукові дослідження показали, що дітям обов’язково треба робити перерви під час виконання домашніх завдань.

Сьогоднішня подія заохочує школи та батьків дозволити учням на один день звільнитися від виконання домашніх завдань. А замість цього надати школярам можливість зайнятися хобі, провести час із сім’єю та друзями без тиску дедлайнів виконання домашніх завдань. Ця перерва корисна не лише для психічного здоров’я учнів, але й для їхнього загального розвитку.

Також сьогодні з 1997 року можна долучитися до Дня дослідження значення вашого ім’я.

Кожне ім’я, від найпоширенішого до найрідкіснішого, має своє значення. Імена глибоко вкорінені в кожній культурі світу, а церемонії наречення є невід’ємною частиною багатьох традицій.

Імена часто обирають наші батьки, відображаючи їхні надії, прагнення або вплив на момент нашого народження. Згідно деяких досліджень, наші імена можуть впливати на різні аспекти нашого життя, включаючи професійний вибір, особистісні риси та наукові інтереси.

Також 6 березня відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з глаукомою та Всесвітнього дня боротьби з лімфедемою.

Глаукома – це група з більш ніж 60 патологій, які можуть призвести до повної втрати людиною зору.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, на даний час на Землі нараховується більше п’яти мільйонів людей, які втратили зір саме через глаукому. Це майже 14% від усіх випадків сліпоти в світі.

Лімфедема - це хронічний стан, який виникає, коли лімфатична система пошкоджена або заблокована, що призводить до набряків у різних частинах тіла. Лімфатична система відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи організму, відводячи рідину та продукти життєдіяльності з тканин, але коли ця система порушується, це може призвести до ряду симптомів, таких як дискомфорт, біль і труднощі під час руху.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Костянтина та 42 мучеників з Аммореї, які жили у ІХ столітті.

Під час облоги міста Галатія сарацинами священник Косиянтин вступив до війська. Коли сарацини увірвалася до міста, то взяли в полон Костянтина і 42 воїнів. Їх відвезли до Сирії де довгих сім років тортурами змушували зректися Господа.

Однак Костянтин та воїни мужньо трималися, і їх стратили.

Іменини шостого березня святкують Костянтин, Максим, Федір, Олена.