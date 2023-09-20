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5,3 тис. доларів за перетин кордону: нардепці Марченко обрали запобіжний захід у вигляді застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. ВАКС обрав запобіжний захід чинному народному депутату від "Слуга народу" Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом у справі про незаконне переміщення за кордон за системою “Шлях”, передає УНН.

Цитата

"Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Зауважимо, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину", - повідомили у САП.

І хоч в офіційному повідомленні ім'я наредпа не вказане, УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про "слугу народу" Людмилу Марченко.

Додамо

Зокрема на підозрювану покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 5,3 тис. доларів за перетин кордону: нардепці Марченко повідомлено про підозру

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