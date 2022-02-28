"Чотири доби звитяги, мужності, самовідданості і віри": Резніков звернувся до українців

Цитата

“96 годин спротиву. 4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто віддав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо. Адже вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше — нашій малечі та її мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм. Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це — заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе. Україна переможе! Слава Україні!”, — йдеться в повідомленні.

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