"Четыре дня доблести, мужества, самоотверженности и веры": Резников обратился к украинцам

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром в понедельник, 28 февраля, министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он отметил, что “война стала европейской, ее наконец так осознали”, передает УНН.

Цитата

“96 часов сопротивления. 4 суток доблести, мужества, самоотверженности и веры. Время захвата согражданами, которые держат строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Ярость на врага, который убивает наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенности в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо. Ведь вчера состоялся настоящий слом. Война стала европейской. Ее наконец так осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, пакует, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы. Европа уже дала временный приют десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего — нашим детям и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим. Сейчас на Западе у нас на самом деле нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это — заслуга наших защитников и защитниц, всего украинского народа. Который отказался повиноваться взбешенному тирану. И который непременно одержит победу. Украина победит! Слава Украине!”, — говорится в сообщении.

Напомним

Кулеба обратился до россиян.

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