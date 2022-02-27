Подивіться, на що Путін перетворив Вашу країну: Кулеба звернувся до росіян

Цитата

“Я Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, хочу звернутися до громадян РФ. Подивіться, на що перетворив Вашу країну, Вашу велику країну, Володимир Путін. Він оголосив загарбницьку війну проти України. Він послав сюди ваших синів, чоловіків, щоб вони вбивали українців, захоплювали наші землі, руйнували міста”, — заявив міністр.

Деталі

Кулеба заявив, що українці не хотіли цієї війни. Водночас, він запевнив, що Українці воюватимуть за свою землю, за свої будинки. Справжня народна війна вже розгорнулася: кожен бере до рук зброю та захищає свою країну.

Міністр нагадав, що весь світ об’єднався, щоб підтримати Україну та зупинити Путіна, проти Росії застосовано безпрецедентні в історії санкції.

“Страждаєте Ви! У Путіна гроші не закінчаться. У нього все буде гаразд. А курс рубля в обміннику — полетів у прірву. Банки російські відключають від міжнародних систем фінансування, і ви не зможете навіть своїми картками розплатитися. Небо закрите у Європі. Ви не зможете сісти в літак і полетіти у відпустку, щоб переглянути світ”, — зазначив Кулеба.

Він наголосив: це лише початок, далі “буде гірше”. Так, каже міністр, російська економіка поповзе вниз під тиском санкцій, ціни зростатимуть — інфляція. Влада РФ переконує у цьому, що: “Все нормально. Ситуація під контролем Резерви валютні сильні!”. Але це брехня, наголошує дипломат.

“Вам брешуть. Вас хочуть просто заховати від реальності. А реальність у тому, що йде війна. І реальність у тому, що, на жаль, страждати від цієї війни доведеться Вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому у мішках”, — сказав Кулеба.

“Я думаю, що у Вас є дуже простий інструмент, як зупинити це безумство.

Вимагайте від Путіна зупинити війну! Україна ні на кого не нападала та не планує нападати! Ми хочемо жити у мирному світі. Але для цього Путін має зупинити війну та знищення російської економіки, яка вже почалася. І від якого постраждаєте Ви. Врятуйте свою країну. Вимагайте від Путіна зупинити війну!”, — сказав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакиному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України запровадили військовий стан.