Посмотрите, во что Путин превратил Вашу страну: Кулеба обратился к россиянам

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“Я Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, хочу обратиться к гражданам РФ. Посмотрите, во что превратил Вашу страну, Вашу великую страну, Владимир Путин. Он объявил захватническую войну против Украины. Он послал сюда ваших сыновей, мужей, чтобы они убивали украинцев, захватывали наши земли, разрушали города”, — заявил министр.

Детали

Кулеба заявил, что украинцы не хотели этой войны. В то же время, он заверил, что украинцы будут воевать за свою землю, за свои дома. Настоящая народная война уже развернулась: каждый берет в руки оружие и защищает свою страну.

Министр напомнил, что весь мир объединился, чтобы поддержать Украину и остановить Путина, против России применены беспрецедентные в истории санкции.

“Страдаете Вы! У Путина деньги не закончатся. У него все будет в порядке. А курс рубля в обменнике-полетел в пропасть. Российские Банки отключают от международных систем финансирования, и вы не сможете даже своими карточками расплатиться. Небо закрыто в Европе. Вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, чтобы пересмотреть мир”, — отметил Кулеба.

Он подчеркнул: это только начало, дальше “будет хуже”. Так, говорит министр, российская экономика поползет вниз под давлением санкций, цены будут расти — инфляция. Власти РФ убеждают в этом, что: “все нормально. Ситуация под контролем резервы валютные сильные!”. Но это ложь, подчеркивает дипломат.

“Вам врут. Вас хотят просто спрятать от реальности. А реальность в том, что идет война. И реальность в том, что, к сожалению, страдать от этой войны придется Вам. Не говоря уже о погибших россиянах на территории Украины, которые вернутся домой в мешках”, — сказал Кулеба.

"Я думаю, что у Вас есть очень простой инструмент, как остановить это безумие.

Требуйте от Путина остановить войну! Украина ни на кого не нападала и не планирует нападать! Мы хотим жить в мирном мире. Но для этого Путин должен остановить войну и уничтожение российской экономики, которая уже началась. И от которого пострадаете вы. Спасите свою страну. Требуйте от Путина остановить войну!",- сказал он.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.