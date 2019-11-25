3а 10 місяців 2019-го будівельна галузь зросла на 20,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Будівельна галузь продовжує демонструвати стабільне зростання. За підсумками 10 місяців ріст - 20,8%, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Відтак, за підсумками січня-жовтня цього року індекс будівельної продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склав 120,8%. Індекс будівництва будівель – 116,8%, з них житлових – 102%, нежитлових – 131,3%. Індекс будівництва інженерних споруд – 124,6%.
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва у компанії перебувають близько 70 будинків.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", – зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".