3а 10 месяцев 2019-го строительная отрасль выросла на 20,8%

Так, по итогам января-октября этого года индекс строительной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 120,8%. Индекс строительства зданий - 116,8%, из них жилых - 102%, нежилых - 131,3%. Индекс строительства инженерных сооружений - 124,6%.

Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства у компании находится около 70 домов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".