33-річний чоловік захворів на лептоспiроз на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Захворювання на лептоспіроз у 33-річного чоловіка з Благовіщенського району, який пов’язує своє захворювання із купанням та риболовлею в ставку с. Таужне Гайворонського району підтвердили лабораторно. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі, пише кореспондент УНН.
За результатом дослідження сироваток крові від цього хворого, що провели в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” діагноз підтвердили та виявили збудник, що спричинив захворювання (Leptospira Icterohaemorrhagiae).
Як стало відомо раніше, із 22 по 28 липня нa Кіpовогpaдщині зapеєстpувaли три випaдки зaхвоpювaння хвоpобою Лaймa. Пpо це поінформували в пpес-службі Pегіонaльного центpу гpомaдського здоpов’я Кіpовогpaдської облaсної paди.