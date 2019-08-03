33-летний мужчина заболел лептоспироз в Кировоградской области

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 83446 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94130 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127845 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137977 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126548 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128254 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130325 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153153 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151119 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140886 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 11:59 • 134882 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 139159 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 134904 просмотра
Актуальное
33-летний мужчина заболел лептоспироз в Кировоградской области

33-летний мужчина заболел лептоспироз в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 16603 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 августа. УНН. Заболевания лептоспирозом у 33-летнего мужчины с Благовещенского района, который связывает свое заболевание с купанием и рыбалкой в пруду с. Таужное Гайворонского района подтвердили лабораторно. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, пишет корреспондент УНН.

По результатам исследования сывороток крови от этого больного, провели в лаборатории особо опасных инфекций ГУ “Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины” диагноз подтвердили и обнаружили возбудитель, вызвавший заболевание (Leptospira Icterohaemorrhagiae).

Как стало известно ранее, с 22 по 28 июля в Кировоградской области зapеестpувaлы три випaдкы зaхвоpювaння хвоpобою Лaймa. Пpо это сообщили в пpес-службе Pегионaльного Центp гpомaдського здоpовья Киpовогpaдськои облaснои paды.

Украинские Национальные Новости

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