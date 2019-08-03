33-летний мужчина заболел лептоспироз в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 августа. УНН. Заболевания лептоспирозом у 33-летнего мужчины с Благовещенского района, который связывает свое заболевание с купанием и рыбалкой в пруду с. Таужное Гайворонского района подтвердили лабораторно. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, пишет корреспондент УНН.
По результатам исследования сывороток крови от этого больного, провели в лаборатории особо опасных инфекций ГУ “Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины” диагноз подтвердили и обнаружили возбудитель, вызвавший заболевание (Leptospira Icterohaemorrhagiae).
Как стало известно ранее, с 22 по 28 июля в Кировоградской области зapеестpувaлы три випaдкы зaхвоpювaння хвоpобою Лaймa. Пpо это сообщили в пpес-службе Pегионaльного Центp гpомaдського здоpовья Киpовогpaдськои облaснои paды.