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29 нардепів подали заяву до поліції на Арестовича

Київ • УНН

 • 180857 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів. Про це заявила народна депутатка Наталія Піпа, пише УНН.

29 нардепів подали заяву до поліції на Арестовича

Цитата

«Я та 28 моїх колег - народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення», - написала Піпа.

«... вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що Развєдчік-Аматор є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам», - додала вона.

Деталі

Із посиланням на закон України №2310-IX від 19.06.2022, що вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора, Наталія Піпа звинуватила ексрадника у порушенні ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з заявою «він (Арестович - ред.) повідомив орган досудового розслідування про те, що народна депутатка Наталія Піпа ніби-то вчинила умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі».

Також депутати, які звинуватили Арестовича в неправдивих свідченнях, вважають, що його дії «прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України».

Нагадаємо

У поліції підтвердили, що відкрили кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича через його сексистські висловлювання. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишнього радника Офісу президента Арестовича оголосили в росії в розшук

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