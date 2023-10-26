29 нардепів подали заяву до поліції на Арестовича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів. Про це заявила народна депутатка Наталія Піпа, пише УНН.
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«Я та 28 моїх колег - народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення», - написала Піпа.
«... вважаю (а моя сім’я, колеги та співгромадяни гаряче підтримують), що Развєдчік-Аматор є справжнім злочинцем. І я це детально пояснила правоохоронним органам», - додала вона.
Деталі
Із посиланням на закон України №2310-IX від 19.06.2022, що вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави-агресора, Наталія Піпа звинуватила ексрадника у порушенні ч.1 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу, або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з заявою «він (Арестович - ред.) повідомив орган досудового розслідування про те, що народна депутатка Наталія Піпа ніби-то вчинила умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі».
Також депутати, які звинуватили Арестовича в неправдивих свідченнях, вважають, що його дії «прямо пов’язані з загрозою національній безпеці України».
Нагадаємо
У поліції підтвердили, що відкрили кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича через його сексистські висловлювання.
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