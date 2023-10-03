Колишнього радника Офісу президента Арестовича оголосили в росії в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Екс-радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича оголосили в росії в розшук за кримінальною статтею, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Стаття, за якою розшукують Арестовича, не вказана.
Зазначається, що у травні Арестович був включений оосфінмоніторингом до переліку «терористів і екстремістів».
Також за даними росЗМІ, ще у 2022 році на Арестовича порушили кримінальні справи в так званій «днр» та білорусі за буцімто заклики до екстремізму.
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У січні цього року стало відомо, що колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича внесли в базу "Миротворець", назвавши його "професійним провокатором".
17 січня після скандалу з коментарями щодо атаки рф на Дніпро, Арестович написав заяву про відставку з посади.