Бывшего советника Офиса президента Арестовича объявили в россии в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича объявили в россии в розыск по уголовной статье, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Статья, по которой разыскивают Арестовича, не указана.
Отмечается, что в мае Арестович был включен оосфинмониторингом в перечень «террористов и экстремистов».
Также по данным росСМИ, еще в 2022 году на Арестовича возбудили уголовные дела в так называемой «днр» и беларуси за якобы призывы к экстремизму.
Добавим
В январе этого года стало известно, что бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец", назвав его "профессиональным провокатором".
17 января после скандала с комментариями относительно атаки рф на Днепр, Арестович написал заявление об отставке с должности.