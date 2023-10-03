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Бывшего советника Офиса президента Арестовича объявили в россии в розыск

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича объявили в россии в розыск по уголовной статье, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Статья, по которой разыскивают Арестовича, не указана.

Отмечается, что в мае Арестович был включен оосфинмониторингом в перечень «террористов и экстремистов».

Также по данным росСМИ, еще в 2022 году на Арестовича возбудили уголовные дела в так называемой «днр» и беларуси за якобы призывы к экстремизму.

Добавим

В январе этого года стало известно, что бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец", назвав его "профессиональным провокатором".

17 января после скандала с комментариями относительно атаки рф на Днепр, Арестович написал заявление об отставке с должности. 

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