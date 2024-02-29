29 лютого: День жаб’ячих лапок, День цифрового навчання

Сьогодні, 29 лютого, гастрономічні гурмани можуть долучитися до святкування Дня жаб’ячих лапок, пише УНН.

Подія була започаткована у США, і згодом стала популярною у багатьох країнах світу.

За статистикою, щороку "постачальниками" цього делікатесу на кухні ресторанів і звичайних людей є більше трьох мільярдів жаб. Одна лише Індонезія щорічно експортує не менше 5 тон жаб'ячих лапок.

Жаб’ячі лапки багаті білком, омега-3 жирними кислотами, вітаміном А та калієм. Часто кажуть, що вони на смак як курка через їх м'який смак, а текстура найбільше схожа на курячі крильця. За смаком та консистенцією жаб'яче м'ясо знаходиться приблизно між куркою та рибою.

Найкращий спосіб відзначити День жаб’ячих лапок, звісно ж, скуштувати їх.

У 2012 році так само у США був започаткований День цифрового навчання, який відзначається в останній четвер лютого.

Мета події - увагу на важливість використання цифрових технологій в освіті. Цифрове навчання охоплює кілька різних інструментів та аспектів для розширення можливостей студентів, включаючи інтернет, змішане навчання та ресурси. Воно також використовується для вдосконалення професійних можливостей вчителів, які можуть ділитися своїм досвідом із студентами.

Також сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня поширення інформації про повторювані травми.

Подія є нагадуванням про широкомасштабний вплив повторюваних травм на робочому місці. Її мета - знизити рівень захворюваності на ці травми, які виникають внаслідок повторюваних рухів або тривалого перебування в статичних позах

Травми, спричинені повторним перенапруженням, охоплюють широкий спектр запальних і дегенеративних станів, що вражають м’язи, сухожилля, нерви та суглоби, переважно у верхній частині тіла.

На частку повторюваних травм припадає значна частина травм на робочому місці, що призводить до втрат робочого часу, зниження продуктивності та збільшення витрат на охорону здоров’я.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Іоанна Касіяна, який жив у Римській імперії у ІV-V століттях.

Іоанн Касіян був ченцем, проповідником та богословом. Написав багато книг на християнську тематику. Під час своїх подорожей та паломництв заснував декілька монастирів.

Іменини 29 лютого святкують Іван, Ілля.