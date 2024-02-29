29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения
Киев • УНН
Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок. Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.
Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок, пишет УНН.
Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.
По статистике, ежегодно "поставщиками" этого деликатеса на кухни ресторанов и обычных людей являются более трех миллиардов лягушек. Одна лишь Индонезия ежегодно экспортирует не менее 5 тонн лягушачьих лапок.
Лягушачьи лапки богаты белком, омега-3 жирными кислотами, витамином А и калием. Часто говорят, что они на вкус как курица из-за их мягкого вкуса, а текстура больше всего похожа на куриные крылышки. По вкусу и консистенции лягушачье мясо находится примерно между курицей и рыбой.
Лучший способ отметить День лягушачьих лапок, конечно же, попробовать их.
В 2012 году так же в США был основан День цифрового обучения, который отмечается в последний четверг февраля.
Цель события - внимание на важность использования цифровых технологий в образовании. Цифровое обучение охватывает несколько различных инструментов и аспектов для расширения возможностей студентов, включая интернет, смешанное обучение и ресурсы. Оно также используется для совершенствования профессиональных возможностей учителей, которые могут делиться своим опытом со студентами.
Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня распространения информации о повторяющихся травмах.
Событие является напоминанием о широкомасштабном влиянии повторяющихся травм на рабочем месте. Его цель - снизить уровень заболеваемости этими травмами, которые возникают вследствие повторяющихся движений или длительного пребывания в статических позах
Травмы, вызванные повторным перенапряжением, охватывают широкий спектр воспалительных и дегенеративных состояний, поражающих мышцы, сухожилия, нервы и суставы, преимущественно в верхней части тела.
На долю повторяющихся травм приходится значительная часть травм на рабочем месте, что приводит к потерям рабочего времени, снижению производительности и увеличению расходов на здравоохранение.
По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Иоанна Кассиана, который жил в Римской империи в IV-V веках.
Иоанн Кассиан был монахом, проповедником и богословом. Написал много книг на христианскую тематику. Во время своих путешествий и паломничеств основал несколько монастырей.
Именины 29 февраля празднуют Иван, Илья.
29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения
Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок. Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.
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