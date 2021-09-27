27 вересня святкують Воздвиження Хреста Господнього та Всесвітній день туризму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сьогодні, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму, коли віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього, пише УНН.
Всесвітній день туризму
Це свято відзначається щороку 27 вересня. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія.
Мета свята - привертати увагу міжнародної спільноти до важливості туризму і його соціального, культурного і економічного значень.
В ООН обрали цю дату, бо вибір часу святкування Всесвітнього дня туризму дуже припадає на закінчення сезону в північній півкулі і початок сезону в південній півкулі, коли мільйони людей у всьому світі планують туристичні поїздки.
Релігійні свята
Сьогодні православні відзначають Воздвиження Хреста Господнього.
Щорічно 27 вересня православні святкують свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Хрестовоздвиження - це друге двунадесяте (або велике) свято головних церковних богослужінь.
Вважається, що у цей день, 27 вересня 326 року, патріарх Макарій підняв хрест на різні сторони світу для поклоніння народу християнському.
На Воздвиження прийнято дотримуватися суворого посту.
У понеділок, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, а також Вінсент.