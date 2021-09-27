27 вересня святкують Воздвиження Хреста Господнього та Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму

Це свято відзначається щороку 27 вересня. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія.

Мета свята - привертати увагу міжнародної спільноти до важливості туризму і його соціального, культурного і економічного значень.

В ООН обрали цю дату, бо вибір часу святкування Всесвітнього дня туризму дуже припадає на закінчення сезону в північній півкулі і початок сезону в південній півкулі, коли мільйони людей у всьому світі планують туристичні поїздки.

Релігійні свята

Сьогодні православні відзначають Воздвиження Хреста Господнього.

Щорічно 27 вересня православні святкують свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Хрестовоздвиження - це друге двунадесяте (або велике) свято головних церковних богослужінь.

Вважається, що у цей день, 27 вересня 326 року, патріарх Макарій підняв хрест на різні сторони світу для поклоніння народу християнському.

На Воздвиження прийнято дотримуватися суворого посту.

У понеділок, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, а також Вінсент​.​