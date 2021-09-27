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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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27 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня и Всемирный день туризма

27 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня и Всемирный день туризма

Киев  •  УНН

 • 64356 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня, 27 сентября, отмечают Всемирный день туризма, когда верующие празднуют Воздвижение Креста Господня, пишет УНН.

Всемирный день туризма

Этот праздник отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник установлен Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в 1979 году в городе Торремолинос, Испания.

Цель праздника — привлекать внимание международного сообщества к важности туризма и его социального, культурного и экономического значения.

В ООН выбрали эту дату, потому что выбор времени празднования Всемирного дня туризма очень приходится на окончание сезона в северном полушарии и начало сезона в южном полушарии, когда миллионы людей во всем мире планируют туристические поездки.

Религиозные праздники

Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господня.

Ежегодно 27 сентября православные празднуют праздник Воздвижения Честного Креста Господня. Крестовоздвижение — это второй двунадесятый (или большой) праздник главных церковных богослужений.

Считается, что в этот день, 27 сентября 326 года, патриарх Макарий поднял крест на различные стороны света для поклонения народу христианскому.

На Воздвиженье принято соблюдать строгий пост.

В понедельник, 27 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мирабелла, Урбан, а также Винсент.

Украинские Национальные Новости

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