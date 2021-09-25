25 вересня: Всесвітній день фармацевта

Всесвітній день фармацевта відзначається 25 вересня. FIP доповідає, що її організації-члени вже традиційно змагаються наввипередки щодо розмаїття заходів, присвячених професійному святу. Наприклад, у Бельгії організовано міждисциплінарний симпозіум з питань прихильності до лікування. На Філіппінах широкі професійні інтерактивні дискусії та відеоконференції супроводжуються такими видами фітнес-активності, як фестиваль танцю Зумба. Індійська організація — член FIP започаткувала загальнонаціональний конкурс, в рамках якого фармацевтичним працівникам пропонується розповісти, як їхні знання допомагають їм у поліпшенні стану здоров’я пацієнтів. Організації — члени FIP з інших країн відзначають свій фаховий день широкими професійними зібраннями, лекціями, семінарами, симпозіумами тощо.

Щорічно 25 вересня американці і взагалі любителі коміксів з усього світу відзначають День коміксів. Комікс — жанр мальованої літератури, бум на яку почався в двадцятих — тридцятих роках в Америці і не вщухає досі. Найбільшою популярністю цей жанр літератури користується звичайно в США. Там їх читають все від малого до великого. За ними знімають мультфільми та кіно. Саме там День коміксів — національне свято.

Однак вигадані комікси були аж ніяк не в Америці. Родоначальниками коміксів називають кількох європейських діячів мистецтва. А саме англійського живописця і графіка Вільяма Хогарта (1697-1764), німецького поета і графіка Вільгельма Буша (1832-1908) і англійського карикатуриста та живописця Томаса Роулендсона (1756-1827).

І тільки в 1892 році світ побачив перший американський комікс художника Річарда Оуткаулта “Ведмежата і тигр”, надрукований в газеті Sunday New York World. В епоху розквіту коміксів були створені безсмертні герої оповідань “Каченя Дональд”, “Міккі Маус”.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 25 вересня, вшановують пам'ять святого мученика Артемона.

У народі день назвали Змійовик, цього дня змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму. А виповзають вони «на свободу» 4 червня (на Василіска).

Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада, для якої він побудував і освятив храм. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зумів сховатися. Надалі він продовжував проповідувати. Одного разу його новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники, побажавши помститися християнам, напали на храм і вбили святого Автонома, поплямивши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала його. Під час царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя була споруджена церква.

У суботу, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Федір, Юліан, Аврелія, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентій, Вінсент, Владислав​.